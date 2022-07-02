وزير التعليم العالي: تقديم 36 ألف خدمة طب أسرة للمنتفعين بوحدة "السبع آبار الشرقية"

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، يرافقه الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، وحدة طب أسرة "السبع آبار الشرقية"، بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بالمحافظة في 16 فبراير العام الماضي 2021.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير راجع ملفات طب الأسرة بالمركز للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 9 آلاف و 319 ملفا عائليا، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير اطلع على بيانات المنتفعين المسجلين على المنظومة الإلكترونية للوحدة والذي بلغ 20 ألفا و482 منتفعا، مشيرًا إلى أن الوحدة قدمت خدمات الفحص الطبي الشامل لـ 21 ألفا و791 مواطنًا.

وتابع "عبد الغفار"، أن الوزير تفقد أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم عيادات (باطنة، طوارئ، نساء، طب أسرة، أسنان)، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى تقديم 36 ألفًا و856 خدمة طب أسرة داخل العيادات.

ولفت "عبد الغفار"، إلى أن الوزير حرص خلال جولته على تفقد أماكن انتظار المترددين على الوحدة، للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن المنظومة الجديدة، والاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية وفقًا للمعايير، حيث تخدم الوحدة حوالي 22 ألف مواطن بمنطقة "السبع آبار الشرقية".

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد البرعي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفى "بلبيس المركزي"، والمستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.