ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27785 طن تشمل: 5950 طن علف بنجر و 6865 طن يوريا و 14970 طن بضائع متنوعه، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41843 طن تشمل : 6400 طن خردة و 11080 طن حديد و 863 طن خشب زان و 5900 طن سكر و 17300 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 24 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1347 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121927 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 273903 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2604 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2638 شاحنة .