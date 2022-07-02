مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO من 2022 حتى 2025

كتب - إسلام سعيد

نجحت مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى الفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO للفترة من 2022- 2025 فى الانتخابات التى تم إجراؤها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة، والتى استضافتها العاصمة الكاميرونية ياوندى تحت شعار "المواصفات التي نريدها -أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: "دور التقييس وتقييم المطابقة خلال رحلة مدتها 41 عامًا".

وصرح الدكتور خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة بأن إعادة انتخاب الهيئة كممثل للدولة المصرية في عضوية مجلس إدارة المنظمة الافريقية للتقييس والذى شغلته لعدة فترات سابقة أخرها الفترة من 2019-2022 يعكس مكانة مصر الريادية فى مجال المواصفات والجودة على مستوى القارة السمراء ، مشيراً الى ان الهيئة ستواصل التعاون مع جميع الدول الأفريقية فى مجال اصدار المواصفات الأفريقية الموحدة والمشاركة بفعالية فى اللجان الفنية وكافة الأنشطة المتعلقة بالمواصفات وتقييم المطابقة .

ومن ناحية أخرى، قام رئيس هيئة المواصفات والجودة بعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء المنظمات الدولية والاقليمية المشاركين فى اجتماعات الجمعية العمومية رقم 28 لمنظمة الارسو لبحث سبل التعاون بين الجانبين ، شملت منظمة الايزو و ASTM و هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC.