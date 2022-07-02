مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بطريق غارب الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخري نقل بمنطقة جبل الزيت بطريق غارب - الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد تصادم سيارة ميكروباص بنقل بطريق غارب - الغردقة، وتحديدا بمنطقة جبل الزيت، علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف المتمركزة علي الطريق لموقع الحادث .

وتبين فور وصول سيارات الاسعاف لمكان الحادث أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر من ركاب السيارة الميكروباص، تم نقلهم جميعا لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .