اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بطريق غارب الغردقة

السبت، 02 يوليه 2022 04:23 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بطريق غارب الغردقة إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخري نقل بمنطقة جبل الزيت بطريق غارب - الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد تصادم سيارة ميكروباص بنقل بطريق غارب - الغردقة، وتحديدا بمنطقة جبل الزيت، علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف المتمركزة علي الطريق لموقع الحادث .

وتبين فور وصول سيارات الاسعاف لمكان الحادث أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر من ركاب السيارة الميكروباص، تم نقلهم جميعا لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

 


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