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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان

السبت، 02 يوليه 2022 01:18 م
مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان اسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين والجثث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوى "أسوان القاهرة" بالقرب من منطقة بنبان بمركز دراو محافظة أسوان، ووجه بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
وأسفر الحادث، عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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