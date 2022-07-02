"مرافق الأقصر" تحرر 2472 محضرًا وتفحص 87 شكوى خلال يونيو المنصرم

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، على مدار شهر يونيو عدد من الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفات شملت 1490 محضر إزالات ادارية، و151 محضر نظافة عامة، و203 محاضر بائع متجول، و589 محضر إشغال طريق، و39 محضر مقاهى تقدم شيشة، وفحص 87 شكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وتمت أعمال الحملات بالتنسيق مع مسئولى مراكز المدن على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

وفى نفس السياق نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة تفتيشية على المخالفات البيئية بمنطقة حى وسط، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدى بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصرى والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

واستهدفت الحملة منطقة الحمام وشارع أنس الوجود والمطحن وشارع سيالة بدران وشارع فاطمة الزهراء والسواقى وشارع 25 بمنطقة وشارع صلاح سالم بجوار مزلقان القراريش بحى وسط، وذلك تحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وبمشاركة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، وحسن أحمد بسطاوى نائب رئيس حى وسط، وسعد توفيق مسؤول المكتب الفني، وأسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطئ بمجلس مدينة الأقصر، ومسئولى حى وسط والمتابعة الميدانية وقسم الإشغالات وإدارة شؤون البيئة.

وأسفرت الحملة عن إخلاء قطعة أرض أملاك دولة قام المتعدى باستغلالها كـحظيرة لتربية الطيور والمواشي، كما تم التحفظ على إحدى الخيول و14 عرقا خشبيا و2 طاولة حديد وعربة كارو وتم تحرير 6 محاضر نظافة، كما قام رئيس مدينة الأقصر بمعاينة شكوى مقدمة من قبل أحد المواطنين القاطنين بشارع أنس الوجود، لتضرره من انتشار الروائح الكريهة بسبب المواشى والذى يقوم الجار بتربيتها بالدور الأرضى داخل الكتلة السكنية، وتم تحرير محضر بيئى بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.