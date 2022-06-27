شرطة المرافق بالأقصر تحرر 118 محضر إشغال وإزالات إدارية فى شوارع المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لتحقيق الإنضباط بالشارع، وذلك بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق وبالاشتراك مع مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.



وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير محاضر المخالفات، والتى شملت 28 محضر إشغال، و9 محاضر بائع متجول، وضبط 4 ميكروفون تسبب ازعاج، و6 محاضر نظافة عامة، و3 محاضر لمقاهي تقدم شيشة وضبط 11 شيشة، و17 محضر مضبوطات متنوعة، و51 محضر إزالات إدارية، حيث تمت أعمال الحملة بشوارع المنشية والمحطة وميدان أبو الحجاج والتليفزيون والإسعاف ومنطقة المستشفى الدولي.



فيما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، عدد من حملات النظافة العامة بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، مما أسفر عن رفع 157 طن مخلفات وقمامة و53 طن من الأتربة والتراكمات، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.



واستهدفت الحملات شارع النزهة ومنطقة صديق ومحمود ربيع وترعة العرب، وشارع صلاح سالم الشرقي والنفق الذي يربط بين منطقتي وسط وشرق كما تم رفع كفاءة مستوى الإنارة به، كما تم تنفيذ حملة نظافة شملت كورنيش النيل وميدان الإبروتيل وخالد بن الوليد وشارع الفنون والجولي فيل والصنايع وشارع الحي ونزلة الزناتي، كما تم رفع التراكمات والمخلفات بطريق منشأة العماري العمومي والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة الوقود وطريق منشأة العماري وصولاً حتي الفرقة 15، كما تم تنفيذ حملة لنظافة شارع صلاح سالم بمنطقة حي وسط، وتنفيذ حملة نظافة استهدفت مناطق ساحة معبد الكرنك وطريق المطار والمكتبة وميدان الكومنولث فضلاً عن إستكمال الأعمال برفع كفاءة طريق الهيلتون وأمام شارع الشونة بالكرنك ، حيث تم استكمال أعمال إزالة السلالم والأرصفة المخالفة لخط التنظيم ورفع التراكمات أولاً بأول.





شرطة المرافق بالأقصر تحرر 118 محضر اشغال وباعة متجولين (1)



شرطة المرافق بالأقصر تحرر 118 محضر اشغال وباعة متجولين (2)



شرطة المرافق بالأقصر تحرر 118 محضر اشغال وباعة متجولين (3)











