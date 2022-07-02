اليوم السابع
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محكمة أمريكية تدين سيدة بعد تسببها فى وفاة طفلها.. عانى من سوء التغذية

السبت، 02 يوليه 2022 11:20 ص
محكمة أمريكية تدين سيدة بعد تسببها فى وفاة طفلها.. عانى من سوء التغذية المتهمة خلال المحكمة
كتبت ريهام عبد الله

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أدانت محكمة أمريكية، أم نباتية بارتكاب جريمة قتل بحق ابنها البالغ من العمر 18 شهرًا والذي كان وزنه 17 رطلاً فقط عندما توفى فى عام 2019 بعد حياة قصيرة تم تغذيته فيها فقط بالفواكه والخضروات وحليب الأم.

شيلا أوليري، 39 عاما، أدينت من قبل هيئة محلفين في كيب كورال، فلوريدا، الثلاثاء الماضى بعد محاكمة استمرت أسبوعًا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

المتهمة خلال الحكمة
المتهمة خلال المحكمة

وتواجه الآن الحياة خلف القضبان وسيتم الحكم عليها فى 25 يوليو، و توفى ابنها عزرا فى عام 2019 بسبب مضاعفات ناجمة عن سوء التغذية.

واكتشف الأطباء أنه لم يتلق إطعاما منذ أسبوع حتى وفاته في سبتمبر 2019.

اتصلت شيلا وزوجها، المتهم أيضًا بالقتل وينتظر المحاكمة، برقم الطوارئ 911 بعد توقف عزرا عن التنفس، ولكن أعلن المسعفون وفاة الطفل الصغير فى مكان الحادث، كما قاموا بفحص الأطفال الثلاثة الأكبر للزوجين.

المتهمة
المتهمة

 

تم اتهام الاثنين في ديسمبر 2019 بعد الكشف عن سبب وفاة عزرا.

 

لم يتم إصدار أي صور على الإطلاق تُظهر الحالة التي كان عليها الطفل عندما مات، لكن المدعين العامين فى محاكمة شيلا وصفوا الطفل الذى كان يبكى باستمرار بالهزيل.

 

وقال المدعين :"اختارت شيلا أن تتجاهل صرخاته، على الرغم أنه لم تكن بحاجة إلى ميزان لرؤية عظامه"، وقالت مساعدة المدعي العام سارة ميللر إنها لم تكن بحاجة إلى ميزان لسماع صراخه.

 


محكمة امريكية

سيدة امريكية تقتل طفلها

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