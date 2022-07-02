"محجوب" يتسلم مهام عمله رسميا رئيسا لمحكمة النقض والأعلى للقضاء

كتب إبراهيم قاسم

تسلم المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى مهام عمله رسميا، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسا للنقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من أول يوليو، خلفا للمستشار عبد الله عمر شوضة الذي بلغ سن المعاش.

اختير المستشار محمد عيد محجوب رئيسا لمحكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على أن يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

ويعد المستشار محمد عيد محجوب، من القضاة الاجلاء الذين وقفوا مدافعين عن السلطة القضائية وساهم فى تعديل العديد من التشريعات بعد أن كان أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي.

وحصل رئيس محكمة النقض الجديد على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1976 وعين معاون نيابة عامة عام 1977، وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل مساعد أول وزير العدل .

-مساعد أول لوزير العدل منذ يوليو 2017 وحتى 2019

- عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي منذ 2014.

- أمانة لجنة الأحزاب السياسية في 2011، وأمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى عام 2012

-المستشار الفني لرئيس محكمة النقض بين 2009 و2012.

- أمين عام مساعد لمجلس القضاء الأعلى بين 2001 و2009.

- نائب رئيس محكمة النقض بين 1999 و2001.

- محام عام في نيابة النقض بين 1993 و1999.

- رئيس محكمة ابتدائية بين 1986 بين 1990، وقاض في المحاكم الابتدائية بين 1983 و. 1986.

- وكيل في النيابة العامة بين 1980 و1983.

- معاون في النيابة بين 1977 و1980.