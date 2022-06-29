محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى بالمحافظة

مطروح – حسن مشالى

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2022/2023 "المرحلة الاولى" على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسى بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تحديد مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية 225 درجة وكلا من إدارات البنجر والعلمين والنجيلة وبرانى وسيوة التعليمية 200 درجة، وإدارة الضبعة 175 درجة والسلوم بمجموع 230 درجة وإدارة الحمام 210 درجات.

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لهامع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية الا بعد مناظرة المجموع.

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسى 2022/2023 بجميع مجالاتها (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي )

بالنسبة للتعليم الزراعى

جاء الحد الادنى للقبول بالمرحلة الأولي بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 220 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإليكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلي.

ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية 156 درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الاعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع كما جاء الحد الادنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 148 درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 147 درجة، وبرانى الزراعية 190 درجة .

التعليم الصناعي:

مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 الحد الادنى للقبول بالمرحلة الأولى 220 درجة لفصل البترول و190 درجة للبنين وللحاصلين على الاعدادية المهنية الحد الادنى 120 درجة، ومدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 200 درجة ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو(7) 176 درجة، ومدرسة النجيلة البحرية الحد الأدنى للقبول 160 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط .ومدرسة براني الصناعية بنين 170 درجة، ومدرسة سيوة الصناعية 155 درجة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 152 درجة والضبعة الصناعية بنات 165 درجة، والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 155 درجة والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الادنى للبنين 194 درجة وللبنات 186 درجة على أن تكون الأولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التعليمى التى توجد به المدرسة والأعلى مجموعا مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة.

التعليم التجارى والفندقي:

مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الادنى بنين 188 درجة وللبنات 198 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الادنى 187 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 162 درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات 141 درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين 143 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات 165 درجة والحمام التجارية بنين 152 درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة 155 درجة، والسلوم التجارية المشتركة 150 درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 140درجة .

كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنيةبحد ادنى 160 درجة بمطروح الصناعية بنين فنى بترول ،و155 درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و150 درجة بالتبريد والتكييف ،وبمدرسة مطروح الصناعية بنات 160 درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية، و140 درجة بازخرفية بنين، و140 درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و140 درجة بالضبعة الصناعية بنين، و140 درحة الحمام التحارية بنين وبنات، و150 درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعى بالحمام بنات، و145 بنين، و140 درجة لكلا كن الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية، و140 درجة بالنجيلة البحرية قسم شبكات مياه، و150 بمدرسة تل العيس تركيبات ومعدات كهربية و140 درجة تبريد وتكييف.