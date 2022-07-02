محافظ بنى سويف يوجه باستمرار التيسيرات لامتحانات الثانوية العامة

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير أعمال امتحانات المواد الأساسية للدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2021، والتى تستأنف غداً الأحد، بأداء طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادة الكيمياء، بالتزامن مع أداء طلاب الأدبى الامتحان فى مادة الجغرافيا ، حيث يبلغ إجمالى المتقدمين للامتحان "نظامى ومنازل" أكثر من 18 ألف طالبة وطالبة بالقسمين العلمى والأدبى داخل 53 لجنة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم مع المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، للاطمئنان على استمرار توافر كافة التسيهلات والإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة،والتى انطلقت 20 يونيو الماضى بالمواد غير المضافة للمجموع،وتستكمل بامتحانات المواد الأساسية حتى 21 يوليو الشهر الجارى.

نوه محمد عبد التواب وكيل الوزارة عن الالتزام بتوجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، وتوافر كافة المتطلبات اللازمة لعناصر المنظومة ،لضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفورى والفعال مع أية مستجدات ،مع استمرار تفعيل غرفة عمليات المديرية، وتواصلها الدائم بغرف عمليات المحافظة والوزارة من جهة،وغرف عمليات الإدارات التعليمية من جهة أخرى.

وأكد "عبد التواب" استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء أعمال الامتحانات، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تتم متابعة توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.