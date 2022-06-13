اليوم السابع
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27 غرفة و600 مصحح داخل مقر لجنة تقدير الدرجات للدبلومات الفنية ببنى سويف

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:48 م
27 غرفة و600 مصحح داخل مقر لجنة تقدير الدرجات للدبلومات الفنية ببنى سويف جانب من الاعمال
بنى سويف هانى فتحي

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تفقد محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، مقر لجنة تقدير الدرجات للدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية الكهربائية ببني سويف، والذي يضم محافظات المنيا والاقصر وأسوان، وذلك للاطمئنان على انتظام منظومة العمل رافقه محمد سرور رئيس لجنة النظام والمراقبة، شريف سيد وكيل لجنة النظام والمراقبة مصطفى عبد الحميد وكيل لجنة الادارة والمشرف على تقدير الدرجات. 

وتبادل عبد التواب، الحوار مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، موجها بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة واعطاء كل طالب حقه كاملا.

جدير بالذكر أن عدد الحجرات 27 حجرة وعدد المقدرين يزيد عن 600 مقدر، وتم الانتهاء من المواد الثقافية وجاري تصحيح مواد التخصص.

 

 


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