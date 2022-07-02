محافظ بنى سويف يطمئن على سفر حجاج قرعة حج الجمعيات الأهلية.. صور

بنى سويف هانى فتحى

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على سفر حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين في قرعة الحج الإلكترونية لعام 1443/2022، والبالغ عددهم 90 حاجًا من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضحت أمل حسن وكيل الوزارة، خلال تواصلها مع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أنه تم تفويج الحجاج "أمس" وتحركهم من أمام المديرية في تمام الساعة 5.30 مساء،من خلال تجهيز 2 أوتوبيس بواقع 45 حاجّاً وجآجّة ومشرفاً إدارياً لكل أوتوبيس، والذين توجهوا إلى مطار القاهرة الدولى لإنهاء ترتيبات وإجراءات سفرهم على الرحلة التي أقلعت الساعة 3.30 فجر اليوم السبت.

وأشارت "أمل" إلى تكليفات المحافظ للجنة المشرفة على بعثة حج الجمعيات الأهلية بالمحافظة بدورها الكامل في تذليل أية معوقات أمام ضيوف الرحمن، وتيسير أداء المناسك ومواجهة أية ظروف طارئة، بالإضافة إلى التوعية الصحية للحجاج وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، ومتابعة أخبارهم على مدار الساعة بداية من مغادرتهم حتى رجوعهم "بمشيئة الله "سالمين لأرض الوطن.

وكان محافظ بني سويف قد التقى منذ أيام قليلة، بحجاح قرعة حج الجمعيات الأهلية للعام 1443/2022، وبحضور قيادات المحافظة والتضامن والصحة والأزهر والأوقاف، لمراجعة الترتبيات والتجهيزات الخاصة بإجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج وتقديم التوعية الدينية والصحية لتسهيل أداء الشعائر، حيث طالبهم المحافظ بالدعاء لمصر بالخير والرخاء وأن يحفظ شعبها وقيادتها وأن يردهم المولى إلى أرض الوطن سالمين بعد أداء الفريضة.



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