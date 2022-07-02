محافظ الفيوم يوجه برفع معدلات الأمان على الطرق الجديدة للحد من الحوادث

الفيوم-رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برفع معدلات عوامل واشتراطات الأمان بالطرق الداخلية، والخارجية المرصوفة، والتي يتم رصفها بشتى أنحاء المحافظة، للحد من الحوادث حفاظاً على حياة المواطنين، والحرص على الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقد بديوان عام محافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والعميد طه عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمرور الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني همام، مدير مرفق الإسعاف بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام مديرية الطرق بالفيوم، ومدير عام مشروع المواقف، والنقل الجماعي بالمحافظة، وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري، والكهرباء، وعدد من الجهات المعنية.

تناول الاجتماع، استعراض أهم الطرق داخل وخارج محافظة الفيوم، ذات الكثافات المرورية العالية، وآليات، ومقترحات رفع معدلات عوامل واشتراطات الأمان بها، للحد من الحوادث، وتحديد المسئوليات تبعاً لاختصاص كل جهة على حدة، والحلول الهندسية والفنية، لتحقيق السيولة المرورية على الطرق، ورصد الاحتياجات للقضاء على الكثافات المرورية بالنقاط الحرجة "السوداء" من خلال تهيئة ورفع كفاءة الطرق، ومراجعة سبل الأمان بالمركبات، ومتابعة قائديها بشكل دوري.

وجه المحافظ، بمراجعة معدلات الأمان بكل الطرق بالمحافظة بشكل عام، والطرق ذات الكثافات المرورية والحيوية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أهمية تكثيف العلامات الإرشادية، واللوحات الإيضاحية بكل الطرق والمنافذ داخل المحافظة، والطرق الرابطة بينها وبين المحافظات الأخرى، والعمل على توفير ممرات آمنة للمشاة بأماكن التجمعات السكنية المتاخمة للطرق السريعة، خاصة طريق الفيوم/القاهرة، وطريق الفيوم/ بنى سويف، وطريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، والطريق الإقليمى، ودائري الفيوم، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وغيرها من الطرق الحيوية.