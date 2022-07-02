محافظ الغربية: بدء تشغيل مجزر "شبشير" فى طنطا غدا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن بدء التشغيل الفعلي للمجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة وذلك بداية من غدا الأحد، لينضم بذلك المجزر إلى 20 مجزرا منتشرة فى أنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، أن المجزر سيبدأ العمل وفقا للرسوم المقررة من مديرية الطب البيطري على أن تتم عملية الذبح خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالمجان دون تحصيل أي رسوم، مع تنفيذ القرار الخاص بحظر إقامة الشوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق، شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات في المرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخالفات.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بتجهيز جميع المجازر لاستقبال كافة الذبائح، وإمدادها بالمطهرات ومستلزمات الذبح، وزيادة عدد الأطباء بالمجازر، ومنح الراحات حتى انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك مع تكثيف المرور الدوري على المجازر لمتابعة انتظام وسير العمل على أكمل وجه، وسرعة التخلص من مخلفات الذبح والعمل على مراقبة خطوط المياه لعدم انقطاعها، ومتابعة خطوط الصرف وتسليكها أولا بأول لضمان عدم حدوث طفح أو انسداد بشبكات الصرف.

وأوضح الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، بهدف القضاء على التلوث البيئي، وحث المواطنين على التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وعدم إلقائها في الشارع، خاصة أن الدماء والمخلفات تتسبب في انتشار الأمراض، كذلك توقيع الكشف البيطري على الأضحية قبل وبعد ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض للحفاظ على سلامة المواطنين، لافتا أن ذهاب المواطنين إلى المجازر لذبح الأضحية الخاصة بهم، أفضل منعا لانتشار الأمراض والأوبئة بسبب إلقاء المخلفات والدماء بالشوارع.

ويذكر أن المجزر تم إنشائه بتكلفة 42 مليون جنيه، ويهدف إلى ذبح 20 رأس ماشية و 50 رأس أغنام في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة، ومقام على مساحة 30 قيراط بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.