تفعيل مبادرة "ريل قطن" لتعظيم استدامة القطن المصرى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية الفريد أودين الخبير فى مجال زراعة وصناعة القطن بدولة بنجلاديش، وذلك لمناقشة وتفعيل آليات مبادرة ريل قطن فى محافظة الغربية والتى سيتم تنفيذها بقرية سامول التابعة لمركز المحلة الكبرى وعدد من القرى المجاورة لها.

و تم عقد لقاء مع مزارعى القطن بمركز شباب قرية سامول وذلك لشرح أهداف مبادرة ريل قطن حيث تضمنت عدد من النقاط أهمها وأبرزها :

القطن فى بيئة مسئولة وتحسين سبل المعيشة.

مدونة قواعد سلوك ريل كوتن هى مدونة خاصة بالممارسات الزراعية المستدامة مع وجود جزء منها لتغطية التتبع وظروف العمل اللائقة وينظر إليها دوليا من قبل العلامات التجارية وتجار التجزئة كرمز لبرنامج الاستدامة النموذجي.

ويعد برنامج ريل قطن هو برنامج لمدة ثلاث سنوات لتدريب المزارعين وتشجيعهم على تبنى الممارسات الزراعية المستدامة لتغطية الجانب البيئى بالكامل مع بعض من الجوانب الاجتماعية والتنموية.

وتم توضيح الأهداف من برنامج ريل قطن وهي

الحفاظ على البيئة: من خلال كفاءة استخدام المياه واتباع الدورة الزراعية وترشيد استخدام الكيماويات والمبيدات واستخدام الكمبوست لخصوبة التربة وإدارة المغذيات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وكذلك المسئولية الاجتماعية و التدريب على إنتاج القطن مع احترام مبادئ حقوق الانسان فى ظروف عمل لائقة وتطبيق مبادئ الصحة والسلامة المهنية.

والاستثمار فى تحسين التعليم والمهارات الفنية لزيادة الانتاج بتكلفة أقل مع تحسين الدخل للمزارع.

وزيادة ربحية المزارع عن طريق نظام إدارة متكامل ينتج عنه انخفاض تكلفة مدخلات الانتاج وزيادة العائد الفداني.

ويرتكز إنتاج ريل قطن على تسعة مبادئ أساسية:

نظام إدارة متكامل، إدارة النبات والحقل، إدارة متكاملة للتربة والمغذيات، إدارة الآفات ( الإدارة المتكاملة للآفات)، إدارة المياه ( ترشيد استخدام المياه)، حماية النظام البيئى والحفاظ على التنوع البيولوجي، إدارة المخلفات ( إعادة تدوير المخلفات الزراعية)، البناء المؤسسي، الحالة الاجتماعية.

وفى نهاية اللقاء تم زيارة الحقول الإرشادية لمحصول القطن بناحية سامول مركز المحلة الكبرى للوقوف على حالة محصول القطن من ناحية النمو الخضري، والتزهير والعقد بالنسبة للحقول التى تمت زراعتها مبكرا والمكافحة الحيوية للآفات الحشرية وذلك للحفاظ على الأعداء الحيوية الموجودة فى الطبيعة واستخدام المبيدات الكيمائية فى أضيق الحدود، وذلك للحصول على محصول قطن ذو مواصفات عالمية للحصول على أعلى إنتاجية إضافة إلى تسويقه للحصول على أعلى سعر وذلك لتحقيق أعلى عائد للمزارع والصانع عن طريق تتبع مبادرة ريل قطن من بداية الزراعة وحتى تسويقه وحلجه وغزل القطن الشعر وصباغته ونسيجه حتى اكتمال عملية التصنيع فى صورة ملابس جاهزة، وذلك بهدف عمل قيمة مضافة لمحصول القطن المصري.