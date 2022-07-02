اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 02:59 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: تخصيص شاطئ للمكفوفين يأتى لتوفير أفضل الخدمات لذوى الهمم

السبت، 02 يوليه 2022 01:50 م
محافظ الإسكندرية: تخصيص شاطئ للمكفوفين يأتى لتوفير أفضل الخدمات لذوى الهمم الشاطئ
الإسكندرية - جاكلين منير

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افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية، بعد تخصيص مساحة له بشاطئ ذوي الهمم بالمندرة، ويأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوى الهمم، بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وهدى أبو كليلة رئيس حي المنتزه ثان.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بأبنائه من المكفوفين، مقدمًا لهم التهنئة ومعرباً عن سعادته واعتزازه بتواجده بينهم.

وأوضح أن افتتاح شاطئ للمكفوفين اليوم والذي يعد أول شاطئ مخصص للمكفوفين على مستوى الجمهورية، يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها محافظة الإسكندرية من أجل توفير أفضل الخدمات لذوى الهمم تحقيقا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ، أنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، فإن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة.

ومن جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الجزء المخصص لأبنائنا المكفوفين بشاطئ ذوي الهمم بالمندرة، سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه للتعرف علي علامات من الفل (شمندورات) يتعرف من خلالها علي مسارات التحرك داخل اعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة. وتلك المسارات تسمح لأبنائنا المكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق.

 

افتتاح الشاطئ
افتتاح الشاطئ

 

الشاطئ
الشاطئ

 

المحافظ
المحافظ

 

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

ذوى الهمم

شاطئ المكفوفين



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