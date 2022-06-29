محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمنطقتى نفقى الزهراء والسلام بحى غرب

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ أعمال التطوير الجارى تنفيذها بحى غرب ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وإعادة المظهر الحضارى للمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير وتجميل الشوارع والطرق تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

رفقه خلالها محمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، والدكتور وجدى رفعت نخله عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء سور مجاور لشريط السكة الحديد بمنطقة نفق الزهراء تمهيداً لاستكمال تركيب بلاط الانترلوك وعمل جداريات بشكل جمالى ودهان أسوار النفق.

كما تابع محافظ أسيوط أعمال تطوير نفق السلام المجاور للجامعة للاطمئنان على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال طبقاً للمواصفات المقررة ووفقاً للإمكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط لحوائط النفق ودهان الأرصفة والبلدورات لتكون بشكل جمالى لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالمرور والأحياء وغيرها لتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن مشدداً على المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال والتأكيد على التنفيذ وفقاً للمواصفات والشروط الفنية فى كل مرحلة من مراحل التنفيذ ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين.

والتقى المحافظ؛ بعض الأهالى بالمنطقة واستمع إلى أرائهم فى الأعمال الجارية واشادتهم بالتطوير التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

على جانب آخر، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، دعمه الكامل لمبادرة "أشبال مصر الرقمية" والتى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستهداف 3000 طالب وطالبة سنوياً وتسعى لاعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف افاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكى يصبح مؤهلاً لمجتمع مصر الرقمية لمواكبة المستقبل حيث تستهدف المبادرة طلاب المدارس بكافة انواعها من الصف الاول الاعدادى الى الصف الثانى الثانوى ( من 12 الى 17 سنة ) من جميع المحافظات .

وقال محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – انه اصدر كتاباً دوريا رقم 42 لسنة 2022 وجه خلاله بتعاون الاجهزة التنفيذية للمحافظة فى تنفيذ مبادرة "أشبال مصر الرقمية" بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى نشر الوعى والتعريف بأهمية التحاق الفئات المستهدفة بالمبادرة وتولى مديرية التربية والتعليم تعميم موقع المبادرة الرسمى (www.deci.gov.eg) والذى يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشروط وخطوات التسجيل للمبادرة ، وتكليف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مؤكدا على تكثيف الجهود للاعلان عن المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات للتعريف بالمبادرة وحث الطلاب على الاشتراك والتسجيل بها من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate( وغيرها من وسائل النشر والاعلان .

وناشد محافظ أسيوط ، جميع الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة بالتسجيل على موقع المبادرة واستغلال تلك المبادرة فى صقل خبراتهم وتأهيلهم لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجى لافتاً إلى أن المبادرة منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين فى الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية والذين يتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة لتدريب عدد 3000 طالب / طالبة سنوياً ليبدأ اعدادهم على المهارات التكنولوجية الحديثة كجيل جديد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاضافة الى برنامج تدريبى خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية ويتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تلك المجالات.