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مبادرة "صحتك تهمنا" بالأقصر تكشف على 255 مواطنا بأرمنت فى الأقصر.. صور

السبت، 02 يوليه 2022 01:48 م
مبادرة "صحتك تهمنا" بالأقصر تكشف على 255 مواطنا بأرمنت فى الأقصر.. صور الكشف
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" والتي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، والتي كان من أهم أهدافها صحة أفضل للجميع وتحقيقاً لشعار (الصحة تاج على رؤوس الأصحاء)، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وكان من أهم محاور مبادرة "صحتك تهمنا"، الإِشراف على توقيع بروتوكولات تعاون بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية والهيئات الطبية ومراكز التحاليل والأشعة للحصول على أفضل خدمة طبية من خلال الفحوصات والكشوفات وإجراء العمليات لغير القادرين وذوي الهمم، كما تم الإشراف على انطلاق القوافل الطبية المختلفة في كل قرى ونجوع المحافظة من أجل محاربة مسببات العمى والسرطان والسكر وغيرها.

وفي هذا السياق، نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، قافلة طبية لمكافحة أسباب العمى وأمراض العيون لقرية المدامود التابعة لمركز الزينية، حيث قامت بالكشف على 255 مواطناً وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك بحضور رجاء شوقي مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وإشراف الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان.

وأوضحت رجاء شوقي مدير الوحدة أن الوحدة بصدد إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة وذلك يوم الاثنين القادم 4 يوليو بمكتبة مصر العامة بحضور مسئولي الهيئات الطبية الخاصة بالأقصر والجمعيات الأهلية بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر وحضور جماهيري.

 

وحدة السكان بالأقصر تواصل فعاليات مبادرة صحتك تهمنا (1)
وحدة السكان بالأقصر تواصل فعاليات مبادرة صحتك تهمنا 

 

وحدة السكان بالأقصر تواصل فعاليات مبادرة صحتك تهمنا (4)
وحدة السكان بالأقصر تواصل فعاليات مبادرة صحتك تهمنا 

 

وحدة السكان بالأقصر تواصل فعاليات مبادرة صحتك تهمنا (7)
وحدة السكان بالأقصر تواصل فعاليات مبادرة صحتك تهمنا 

الاقصر

وحدة السكان بالاقصر

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مبادرة صحتك تهمنا بالاقصر

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