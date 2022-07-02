لأعضاء اتحاد المهن الطبية.. إجراءات وموعد تحديث البيانات لاستمرار صرف المعاشات

كتبت آية دعبس

قال اتحاد نقابات المهن الطبية ، إن استمرارية صرف المعاشات لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يتطلب إجراء تحديث للبيانات كل عامين لضمان استمرار بقاء العضو على قيد الحياة، وللأسر كل عام نظرا لتغير وضع الأبناء سواء بتخرج الأبن أو زواج البنات، أو زواج الأرملة نفسها.

وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية، أن إجراءات التحديث هى:

(1) الأعضاء:

- الحضور شخصيا أو حضور أحد الأبناء شريطة أن يكون عضوا بأحد النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد، ويتم الاعتداد بالتوكيل حال عدم مرور 5 سنوات على تاريخ إصداره وليس تاريخ تجديده.

- صورة البطاقة.

- رقم الحساب البنكى "بالنسبة للأعضاء الذين يصرفون معاشاتهم من البنك الأهلى فقط، الذين يقل عدد أرقام الحساب عن 19 رقم، نظرا لتغيير أرقام حسابات عملاء البنك من 11 إلى 19 رقم بداية من 2017"، والذى يمنع تحويل المعاش من الاتحاد على رقم المعاش القديم فى الوقت الحالى.

- شهادة التحركات وفقا لنص اللائحة فى المادة 3 فقرة ( د ) على:" ضرورة الإقامة المنتظمة فى مصر التى لا يتخللها فترات وجود بالخارج، مدة تزيد عن خمس سنوات منتظمة" كشرط من شروط استمرار صرف المعاش.

(2) الأسر:

أ‌- "الأرملة "بعد إنتهاء عدتها":

- إقرار شهر عقارى فى حال أن الطبيب توفى والزوجة تحت سن الـ60، ويتم تقديمه مره واحدة فى حال الإلتزام بالصيغة الحديثة والتى تنص على أن تتعهد الأرملة بإبلاغ الاتحاد فى حال حدوث أى تغيير فى الحالة الاجتماعية الخاصة بها.

- صورة البطاقة.

- رقم الحساب البنكى: ويمكن الحصول عليه من خلال إيداع أى مبلغ بسيط ولو 100 جنيه فى الحساب، أو أى مراسلة رسمية من البنك.

ب‌- الأبناء الذكور:

- نص القانون على أنه يتم صرف المعاشات لهم لحين التخرج أو بلوغ 26 عام أيهما أقرب، فى حال كان مؤهل عالى، أما إذا كان مؤهل غير عالى يتم وقف المعاش له مع بلوغه 21 عام، ويتم تقديم:

- صورة البطاقة.

- صورة أصل قيد دراسى أثناء التقديم لأول مرة، وأصل القيد الدراسى عند التحديث للبيانات.

ج‌- الأبناء الإناث:

- لا يحق لهم صرف المعاشات فى حالة الزواج أو العمل، وطوال فترة دراستهم يتم تقديم كود الدراسة، وبعد التخرج يتم تقديم إقرار الزواج والعمل سنويا، وبرينت تأمينات لإثبات عدم عملها فى القطاع الخاص أو الحكومى، ويتم تقسيم البنات إلى 3 شرائح:

1- آنسة: القانون ينص على أنه إذا سبق لها العمل لا يحق لها صرف المعاش، وبالتالى لابد من تقديم بيان مدة تأمينية للتأكد من استحقاقها الصرف.

2- المطلقة: يتم تقديم إقرار شهر عقارى سنويا، وبرينت تأمينات للتأكد من عدم عملها فى الوقت الحالى.

3- الأرملة: اشترط قانون الاتحاد لاستحقاقها المعاشات، ألا تكون تحصل على ضعف نصابها من الاتحاد، كمعاش عن أى شخص من الخارج سواء زوجها المتوفى أو غيره، حيث تحصل فى هذه الحالة من الاتحاد 500 جنيه شهريا، فإذن كانت تحصل على معاش من الخارج أكثر من 1000 جنيه لا تستحق المعاش فى هذه الحالة، وتتقدم بإقرار شهر عقارى متمضمنا تعهد بإبلاغ الاتحاد فى حال حدوث أى تغيير فى الحالة الاجتماعية الخاصة بها.

ويمكن اتصال الأعضاء على الخط الساخن الخاص بالاتحاد، رقم: 15603 للاستعلام عن وضع العضو من تحديث البيانات، علما بأن التحديث مستمر طوال العام ويتم من خلال مقر الاتحاد العام والاتحادات الفرعية ومقرات النقابات الفرعية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" بكافة المحافظات.