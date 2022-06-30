اليوم السابع
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اتحاد المهن الطبية: تحديث بيانات أصحاب المعاشات يضمن استمرارية صرفها للمستحقين

الخميس، 30 يونيو 2022 12:29 م
اتحاد المهن الطبية: تحديث بيانات أصحاب المعاشات يضمن استمرارية صرفها للمستحقين اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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أكد اتحاد نقابات المهن الطبية، أن إجراء عمليات تحديث البيانات للأعضاء المستحقين للمعاشات من أعضاء النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يهدف فى الأساس إلى الحفاظ على أموال المعاشات، ووقف صرفها لغير المستحقين، مشيرا إلى أن إجراءات التحديث الأخيرة كشفت استمرار صرف المعاشات لأعضاء توفوا منذ 2013، واستفادة آخرين بها، وذلك نتيجة لعدم تلقى الاتحاد أى إخطار بالوفاة من قبل الأسر.
 
وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه خلال شهر ونصف تم تجميع حوالى 2 مليون و400 ألف نتيجة لتحديث البيانات، ووقف صرف المعاشات لأعضاء متوفيين ولم يتم الإبلاغ عن وفاتهم، وجمع مستحقات للاتحاد لدى أعضاء مقيمين بالخارج لأكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى أن العام الماضى لم يكن هناك إيقافات لمعاشات ورغم ذلك تم جمع 8 ملايين جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع تلك المالبغ لوجود إيقافات للحالات غير المستحقة هذا العام.
 
وأكد الاتحاد أنه لا يهدف أبدا من تحديث البيانات جميع أموال من الأعضاء، خاصة أن الأموال المُحصلة نتيجة للتحديثات لا تمثل شئ بالنسبة لدفعة المعاشات السنوية المُقدرة بأكثر من مليار جنيه، ولا يمكن أن تُغطى دفعة واحدة من المعاشات التى يتم صرفها كل 3 أشهر والمُقدرة قيمتها بـحوالى 312 مليون جنيه، إلا أنه يساهم فى الحد من وقف إهدار أموال أعضاء الاتحاد. 
 
وأشار الاتحاد إلى إمكانية اتصال الأعضاء على الخط الساخن، رقم: 15603 للاستعلام عن وضع العضو من تحديث البيانات، مؤكدا أن التحديث مستمر طوال العام ويتم من خلال مقر الاتحاد العام والاتحادات الفرعية ومقرات النقابات الفرعية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" بكافة المحافظات.
 
 

اتحاد المهن الطبية

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