قرارات عاجلة من النيابة فى انهيار عقار الإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق تسبب فى مصرع شخص ووالدته وإصابة شقيقته، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مكان العقار لبيان سبب الانهيار، والتحفظ على ملف العقار من الحى لفحصها.

كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الكشف عليهما لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة والمصابة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع انهيار العقار لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان عن الحادث، بالإضافة إلى سؤال المصابة عن الحادث.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات حى شرق الإسكندرية بانهيار عقار قديم رقم 15 شارع الكاشف من المحمدية أمام مدرسة الرمل الميرى بمنطقة فيكتوريا، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها ومسئولى الحى رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الانهيار، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المنهار قديم عبارة عن فيلا مكونة من أرضى وطابقين، يقيم بها 3 أسر بإجمالى 8 أفراد.

أسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى حسن بدران، 40 سنة، ووالدته تدعى ثرايا 73 سنة، فيما أصيبت شقيقة الأول، وتم إنقاذها من أسفل الأنقاض ونقلها إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.