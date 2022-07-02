انتشال جثتين أسفل أنقاض عقار القصعي المنهار شرقي الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتشلت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، جثتين لرجل ووالدته من تحت أنقاض عقار القصعي المنهار، شرقي المحافظة

وأنقذت العناية الإلهية 5 أفراد من سكان عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة القصعى شرق الإسكندرية لتواجدهم خارج العقار اثناء انهياره.

وشهدت منطقة القصعى بالإسكندرية انهيار عقار به سكان بشارع الكاشف وتم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتواجد فى مكان الحادث مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة ورئيس حي شرق ومأمور قسم شرطة ثان الرمل والسيد رئيس المباحث ورجال الشرطة وجميع الجهات التنفيذية.