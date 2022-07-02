فتح الحدائق فى العيد وإغلاق حمامات السباحة المخالفة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفريغ وإغلاق جميع حمامات السباحة الألعاب المائية المخالفة لإشتراطات السلامة والأمان أو التي لا يوجد بها منقذ متخصص لحماية المستخدمين، مع فتح جميع الحدائق العامة والمتنزهات لإستقبال المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بناء على تقرير لجان المرور التي أصدر المحافظ - في وقت سابق - قراراَ بتشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة، للتأكد من مطابقة حمامات السباحة بالمراكز الرياضية والمنتجعات السياحية والترفيهية لإشتراطات السلامة بكافة مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين.