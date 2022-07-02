اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 04:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح الحدائق فى العيد وإغلاق حمامات السباحة المخالفة بالوادى الجديد

السبت، 02 يوليه 2022 04:34 م
فتح الحدائق فى العيد وإغلاق حمامات السباحة المخالفة بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفريغ وإغلاق جميع حمامات السباحة الألعاب المائية المخالفة لإشتراطات السلامة والأمان أو التي لا يوجد بها منقذ متخصص لحماية المستخدمين، مع فتح جميع الحدائق العامة والمتنزهات لإستقبال المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بناء على تقرير لجان المرور التي أصدر المحافظ - في وقت سابق - قراراَ بتشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة، للتأكد من مطابقة حمامات السباحة بالمراكز الرياضية والمنتجعات السياحية والترفيهية لإشتراطات السلامة بكافة مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين.

 


الوادي الجديد

عيد الاضحى

حدائق الوادي الجديد

المنتزهات في عيد الاضحى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة