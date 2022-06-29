اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:49 ص
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محافظ الوادى الجديد يتفقد أول مشروع لإنتاج التين الشوكى على مساحة 60 فدانا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:40 ص
محافظ الوادى الجديد يتفقد أول مشروع لإنتاج التين الشوكى على مساحة 60 فدانا اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال زيارته مركز بلاط المشروع الأول لإنتاج التين الشوكى بالمحافظة المقام على 60 فدانا، يرافقه جهاد متولى رئيس المركز ،حيثُ أشاد بجودة الإنتاج ووفرته موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من الإنتاج وخلق قيم مضافة، كما لفت إلى ملائمة الزراعة لطبيعة المحافظة الصحراوية كمحصول غير مستهلك للمياه.

وكان محافظ الوادى الجديد، تفقد أمس، مشروع زراعى فى منطقة أبو منقار بالفرافرة و المقام على مساحة 3500 فدان، مُشيدًا بالتنوع والتكامل الذى يحظى به المشروع حيثُ يضم نباتات طبية وعطرية، وزراعات نخيل المجدول، ومزرعة إنتاج حيوانى بسعة 10 آلاف رأس، وبحيرة استزراع سمكى وأحواضًا لإنتاج الطحالب ويعد المشروع صديقًا للبيئة يُدار بالطاقة الشمسية، ويحتوى على 3 محطات تحلية مياه شرب، كما يُلحق به سكن فندقى على الطراز البيئى ومطعم ومسجد.

وأثنى الزملوط على المشروع مُوصيًا بزيارة وفود وزارة الشباب والرياضة للمزرعة، كما وجّه بتولى المجموعة مبادرة زراعة نبات "الكينوا" للتوسع فى المحصول، والتعاون مع الإدارات البيطرية لتنويع السلالات بمزرعة الإنتاج الحيواني.

 

التين الشوكى
التين الشوكى

 

المحافظ يتفقد التين الشوكى
المحافظ يتفقد التين الشوكى

 

حصاد التين الشوكى
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