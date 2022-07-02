غلق 2 منشأة مخالفة وإزالة الإشغالات فى الورديان بحى غرب الإسكندرية.. صور

شن حى غرب الإسكندرية حملات مكبرة بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، على مدار اليوم بنطاق حى غرب وتسفر عن غلق عدد 2 منشأه لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، والتحفظ على 10 إشغال متنوع وتحصيل غرامات بمبلغ 3 آلاف جنيه،و ازاله كافة الاعلانات المخالفة بدون ترخيص.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام.

وكثفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام وتسبب العديد من الأضرار للمواطنين ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

وجابت الحملات بشوارع الورديان والراوندى، البيهقى، أم السلطان وأسفرت عن غلق وتشميع المنشأت لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية والتحفظ على إشغالات متنوعة، بوجود سكرتير عام الحى وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحى.