علامات تظهر على اليد تشير لإصابتك بأمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

كتبت ميرفت رشاد



تنميل أو وخز الإصبع: يعطي جسمنا العديد من العلامات التحذيرية بأن هناك مشكلة يجب أن ننتبه إليها ويمكن أن تطلق أيدينا بشكل خاص إشارات تشير إلى وجود مشكلة صحية كبيرة، وفى السطور القادمة سنوضح بعض العلامات التى تقولها راحة يدك لتجنب الإصابة ببعض الأمراض ، وفقا لما نشره موقع "eatthis". الإحساس بالدبابيس والإبر في الأصابع يعني عادةً وجود تلف عصبي مرتبط في تلك اليد، يمكن أن تسبب العديد من الحالات تخدر الأصابع ، بما في ذلك النفق الرسغي أو مرض السكري أو أمراض المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، قد يكون العصب مقروصًا أو مضغوط ، كما هو الحال في متلازمة النفق الرسغي ، أو تضرر من الالتهاب أو نقص تدفق الدم في حالات نادرة ، قد يشير خدر اليد إلى سكتة دماغية أو مشاكل في الجهاز العصبي المركزي، إذا كنت تعاني من تنميل متكرر في اليد لا يتم حله بسرعة ،فيجب زيارة الطبيب .

تيبس أو تورم المفاصل: التهاب المفاصل في الجسم، واليدين هي مكان شائع لالتهاب المفاصل بسبب عدد المفاصل المصابة ، التهاب المفاصل الذي يؤثر على الغضروف بين العظام يترك المفصل دون دعم ، مما يؤدي إلى احتكاك العظام ، يُعرف هذا النوع من التهاب المفاصل بالفصال العظمي ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لأمراض العظام التنكسية، وقد تصبح يداك أكثر إيلامًا مع الاستخدام بسبب التيبس وفقدان الحركة في الرسغ أو قاعدة الأصابع، التهاب المفاصل الروماتويدي هي عملية التهابية مزمنة تسببها الخلايا المناعية التي تهاجم الأنسجة السليمة، ويميل كلا النوعين من التهاب المفاصل إلى التأثير على نفس المفاصل في كلتا اليدين .

هزات اليد: الاهتزاز أو الرعشة في اليدين حالة غامضة قد تدل على مرض شديد أو ناجمة عن مشاكل خفيفة مثل التعب العضلي، الهزات الأساسية تحدث عندما تهتز يديك بشكل معتدل عندما لا تكون في حالة راحة، يمكن أن تكون هذه الاهتزازات مزعجة ولكنها غالبًا ما تزول مع الوقت أو الراحة، قد ترتبط الرعشات الأساسية بجينات معينة أو نقص التغذية أو الإفراط في الاستخدام ، يمكن أن تشير رعاش اليد إلى تلف الأعصاب الأكثر شدة ، مثل مرض باركنسون أو التصلب المتعدد، قد يتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية أيضًا في حدوث رعشات في اليد نتيجة لزيادة معدل ضربات القلب والتمثيل الغذائي ، والذي قد يرتبط أيضًا بمشاكل النوم والصداع وحساسية الضوء، هناك العديد من أسباب رعاش اليد ، ولكن إذا كانت تعيق أنشطتك اليومية ، فيجب عليك طلب الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن.