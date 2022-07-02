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طالب بآداب الإسكندرية يفوز بذهبية ألعاب البحر المتوسط فى وهران

السبت، 02 يوليه 2022 10:39 ص
طالب بآداب الإسكندرية يفوز بذهبية ألعاب البحر المتوسط فى وهران الطالب محمد عبد الموجود
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب محمد عبد الموجود بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، على فوزه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 66 كجم جودو، فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها التاسعة عشرة .

وتقام البطولة بمدينة وهران بالجزائر، بمشاركة 26 دولة، وأكثر من 4 آلاف رياضي يتنافسون في 24 رياضة على مدار 10 أيام، تستمر حتى السادس من يوليو.

يذكر أن هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب عمر أشرف محمد بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية وأحسن لاعب في العالم فى بطولة أوروبا المفتوحة للقوة البدنية، والتى عقدت فى الفترة من 22 - 26 يونيو 2022 بالمجر، كما استطاع الطالب كسر الرقم القياسى لمجموع الرفعات 720 كجم.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد الكلية، إلى أن الكلية دائمًا ما كانت تدعم طالبها المتفوق رياضياً عمر أشرف، وتقدم كافة التسهيلات لمشاركته في المسابقات العالمية ورفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية فى المحافل الدولية.

 

 


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