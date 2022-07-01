انتهاء ورشة العمل الثانية لصياغة الأهداف الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتهت فعاليات ورشة العمل الثانية لصياغة الأهداف الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لكل هدف وذلك بمركز التطوير الوظيفى بسموحة.

شارك فى ورشة العمل ممثلو الكليات وأعضاء لجنة التميز الحكومى والمديرين التنفيذيين للوحدات الداعمة بالجامعة، وأسفرت جلسات العصف الذهنى عن وضع أهداف لمحاور جديدة تتضمنها الخطة الاستراتيجية للجامعة لأول مرة مثل تمكين المرأة والأمن السيبرانى والتغيرات المناخية والإقتصاد الدائرى وغيرها.

أدار ورشة العمل الدكتور على مسلم أستاذ الدراسات التنظيمية ومقرر لجنة التخطيط الإستراتيجى بالجامعة، وسوف تستأنف ورشة العمل يوم الأحد 3 يوليو 2022 لإنجاز بقية الأعمال.