ضبط 3 كيلو من مخدر الفودو بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الاأمن في ضبط أكثر من 3 كيلو جرام من مخدر الفودو بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، إشتبهت فى إحدى السيارت وبفحص مستقليها أمكن ضبط (سائق ، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة) ، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 3,500 كيلو جرام– مبلغ مالى – هاتف محمول ).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.