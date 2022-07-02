ضبط 15 طن ملح طعام مجهول المصدر قبل تداوله بأسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكثفة على الأسواق بمركز كوم حمادة بالتنسيق مع مباحث التموين

وأسفرت الحملة عن ضبط 6000 عبوة ملح طعام باجمإلى 15 طن ملح مجهول المصدر قبل تداوله بالأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملة الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.