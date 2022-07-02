ضبط هارب من 67 سنة سجن فى المنوفية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 37 حكم قضائى والمقضى فيها بمدد حبس بلغت أكثر من 67 سنة)، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة..وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية ، تمكنت من ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (37) حكم قضائى "جزئى – مستأنف" فى قضايا"تبديد" والمقضى فيها بالحبس بمدد بلغت (67سنة و4 شهور) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.