ضبط أطنان لحوم وأغذية فاسدة قبل العيد

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1523) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (3 طن "أرز أبيض") ، (407) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (30,620 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر – زيت طعام – أسماك " – 155 عبوة سجائر) ، وكذا (623) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 147 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 155 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 77 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 77 قضية توقف عن الإنتاج – 153 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (6٫200 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا (3) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (263 كيلو جرام "سكر- زيت" مدعم).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (34,883 طن – 155 عبوة سجائر).. كان أبرزها ضبط (11,05 طن "أرز أبيض – سكر حر – مكرونة – زيت طعام") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (10,41 طن "أرز أبيض – سكر حر – مكرونة - زيت طعام – دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (5,66 طن "أرز أبيض – مكرونة – دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (2 طن "أرز أبيض") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

واسفرت الجهود عن ضبط (5200 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السجائر) بمحافظة الجيز و ضبط (7,5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقي وضبط (7 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة سوهاج.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضايا بمضبوطات بلغت (3,050 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الشرقية لتجميعه كمية قدرها (2,5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (7) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ(26) طن أقماح محلية. وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (201قطعة "27قطعة صوتية – 103قطعة ضوئية – 71ملصق") ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.