"صرف الإسماعيلية" ينظم ندوة توعوية بعنوان "إلقاء المخلفات وتلوث المياه"

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت الإدارة العامة لصرف الإسماعيلية بالتنسيق مع مركز ومدينة القصاصين الجديدة ندوة توعوية بعنوان إلقاء المخلفات وتلوث المياة والتي أقيمت بقرية الشروق تنفيذا لبنود بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي الموارد المائية والري ، التنمية المحلية بحضور عدد من المزارعين من مستخدمي مياة الصرف الزراعي والعيادات الشعبية بالقرية .

وفي كلمتة قال المهندس محمود كمال مهندس صيانة شبكات الصرف المغطي ان مياة الصرف الزراعي تعد من أهم موارد المياة التي تستخدم في المجال الزراعي لسد حاجة المزارعين خلال الموسم الزراعي حيث يعاد استخدامها بعد معالجتها بمحطات وزارة الري .

وأضاف كمال ان وزارة الموارد المائية والري تسعي لتوفير وترشيد استخدام المياة بتنفيذ المشروع القومي لتحويل نظم الري من نظام الري بالغمر لنظام الري الحديث، واعادة استخدام مياة الصرف الزراعي لسد حاجة المزارعين والمستثمرين في موسم أقصي الاحتياجات .

ويقول السيد عويضة رئيس قرية الشروق في كلمتة خلال الندوة ان الحفاظ علي سلامة البيئة وحماية مياة الترع والمصارف أمر ضروري وواجب علي كل مواطن الامتناع عن إلقاء المخلفات الصلبة في مياة الترع والمصارف لأنها تتسبب في إنتشار الأمراض والاوبئة.

وفي كلمته قال محمد كمال مهندس بإدارة صرف الإسماعيلية.

ان أزمة ندرة المياة التي يمر بها العالم اجمع تجعلنا نبحث عن المزيد من موارد المياة وكذا البحث عن الطرق الحديثة لترشيد المياة مثل تحويل نظم الري من نظام الري بالغمر لنظام الري الحديث سواء الري بالتنقيط او الري المحوري وغيرة .

يأتي ذلك في إطار الالتزام بتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري ، التنمية المحلية .