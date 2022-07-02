اليوم السابع
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زيلينسكي: اهتمام العالم بالحرب فى أوكرانيا يتراجع

السبت، 02 يوليه 2022 01:15 ص
زيلينسكي: اهتمام العالم بالحرب فى أوكرانيا يتراجع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
وكالات

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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الاهتمام بالنزاع في أوكرانيا يتراجع في العالم، ودعا زعماء الدول إلى أن يحثوا مواطنيهم على دعم أوكرانيا والتعبير عن تأييدهم لها.

وقال زيلينسكي خلال لقائه برئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه في كييف، الجمعة: "أنا متفق معكم بالكامل حول أن الاهتمام بالحرب يتراجع في العالم، لأن الناس في أوروبا وفي العالم لا يريدون التفكير في الحرب، وهذه هي الحقيقة. وهم يريدون أن تكون الحرب بعيدة عنهم كل بعد".

وحذر زيلينسكي من أن رقعة العمليات القتالية قد تتوسع لتشمل دولا أخرى.

وتابع: "ولذلك من المهم ألا يتراجع الاهتمام، وأنا آسف لاستخدامي هذا التعبير، بهذه الحرب. وهذا بوسعنا نحن فقط، زعماء الدول ووسائل الإعلام.

وأشار زيلينسكي إلى خطر المجاعة في دول آسيا وإفريقيا بسبب توقف توريدات المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى السوق الدولية.

وقال إنه "من المهم ألا تتناور تلك الدول بين روسيا وأوكرانيا... بل أن تقف إلى جانب أوكرانيا".

واعتبر أن هذه القضية قد تؤدي إلى موجات الهجرة، مضيفا أن "هذه قضيتنا المشتركة، ويجب إحاطة المجتمع علما إلى أكبر قدر ممكن من خلال السياسات الإعلامية، والحديث عن تلك المخاطر ودعم أوكرانيا".


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