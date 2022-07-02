اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 02:21 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة هوكايدو في اليابان

السبت، 02 يوليه 2022 01:32 م
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة هوكايدو في اليابان مقياس ريختر
وكالات

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 5.9 درجة هزّ منطقة هوكايدو في اليابان، اليوم السبتوأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 308 كيلومترات.

 

من ناحية أخرى، حذرت السلطات اليابانية المواطنين ، اليوم السبت ، من العاصفة الاستوائية "اير" التي من المتوقع أن تضرب الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد خلال الأيام المقبلة.

 

وأوضحت السلطات أن العاصفة ستتسبب في هطول غزير للأمطار وستجلب رياح تصل سرعتها إلى 108 كيلو مترات في الساعة ، كما ستتسبب في أمواج عاتية يصل ارتفاعها لستة أمتار حول جزر "أوكيناوا" و"امامي"، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).


وطالبت السلطات المواطنين في المناطق الموجودة في مسار العاصفة بالحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات، مشيرة إلى أن العاصفة سوف تتحرك باتجاه شمال غرب البلاد.


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زلزال في اليابان

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