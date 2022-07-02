اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 03:40 م
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رئيس وزراء فلسطين يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد أسيرة مُسنة بسجن الدامون

السبت، 02 يوليه 2022 03:04 م
رئيس وزراء فلسطين يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد أسيرة مُسنة بسجن الدامون رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية
أ ش أ

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حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة "سعدية فرج الله" في سجن الدامون.

وطالب اشتية، في بيان صحفي، اليوم السبت، لجان حقوق الإنسان الدولية بفتح تحقيق في ظروف استشهادها، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى خاصة المرضى منهم والأطفال، وتحميلها المسؤولية عن حياتهم.

وتقدم اشتية بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، لذوي الشهيدة، وإلى رفيقاتها في الأسر اللاتي يقاسمنها عتمة السجن وقهر السجان، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يمن على جميع الأسيرات والأسرى في معتقلات الاحتلال بالفرج القريب.

 


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فلسطين

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