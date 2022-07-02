رئيس مياه القناة: ضبط وصلات مياه شرب غير قانونية وحملات لمواجهة السرقة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، أنه تم ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، وذلك من خلال الحملات المكبرة لرفع وصلات الخلسة والتى يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، لافتا إلى أن الحملات تعمل على مدار الساعة، وتشمل محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأكد عبد الحميد عصمت، أنه تم شن حملات مكبرة برئاسة اللواء هشام درويش رئيس الرقابة والمتابعة، ومحمد عبد السلام نائب رئيس الشركة، والمهندس مجدي سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية، لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة في الإسماعيلية، وتم قطع المياه عن بعض المنشآت والتي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن الحملات المكبرة تستهدف مغاسل السيارات المنتشرة والذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها فى غسل السيارات، ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون، بالإضافة الي فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من إتباع الإجراءات القانونية للتوصيل.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات، بالإضافة الي سارقي المياه الذين يقومون بعمل توصيلات خفية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وفضل للمواطنين.



جانب من الحملات



مواجهة السرقات



وصلات مياه الشرب الغير قانونية