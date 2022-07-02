رئيس فورمولا السابق يدعم بوتين: مستعد لتلقي رصاصة عنه.. وزيلينسكي: كوميدي

قال رئيس الفورمولا 1 السابق، بيرنى إيكلستون، إنه "سيتلقى رصاصة" من أجل فلاديمير بوتين، واصفًا الرئيس الروسى بأنه "شخص من الدرجة الأولى"، وفقا لصحيفة الجارديان.
جاء ذلك عندما سئل إيكلستون، البريطانى الجنسية والبالغ 91 عامًا، فى مقابلة عما إذا كان الرئيس بوتين لا يزال صديقًا له، فقال: "ما زلت سأتلقى رصاصة من أجله.. أفضل ألا أصاب بأذى لكننى ما زلت سأتلقى رصاصة".
وأضاف: "ما يفعله هو شيء يعتقد أنه الشيء الصحيح الذى كان يفعله لروسيا لسوء الحظ، إنه مثل الكثير من رجال الأعمال، مثلى بالتأكيد، نرتكب أخطاء من وقت لآخر.. ما زلت أتلقى رصاصة من أجله. أفضل ألا يكون ذلك مؤلمًا، لكن إذا حدث ذلك، فسأظل أتلقى رصاصة، لأنه شخص من الدرجة الأولى ".
وأضاف إكليستون أنه كان من الممكن تجنب الحرب إذا بذل الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، "جهدًا كبيرًا بما يكفي" للتحدث إلى بوتين.
وقال أن الحرب فى أوكرانيا لم تكن "مقصودة"، مضيفًا: "وأنا متأكد تمامًا من أن أوكرانيا، إذا أرادت الخروج منها بشكل صحيح، كان بإمكانها فعل ذلك."
وانتقد إيكلستون، الذى تم استبداله كرئيس تنفيذى للفورميلا وان عام 2017، بعد ما يقرب 4 عقود فى المنصب، طريقة تعامل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلا: "الشخص الآخر فى أوكرانيا.. مهنته كما افهم، اعتاد أن يكون كوميديًا - وأعتقد أنه على ما يبدو يريد مواصلة هذه المهنة".
وفى بيان، قالت الفورميلا وان أن "التعليقات التى أدلى بها بيرنى إيكلستون تعبر عن آرائه الشخصية وتتعارض بشكل صارخ مع موقف القيم الحديثة لرياضتنا".
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