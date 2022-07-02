رئيس فورمولا السابق يدعم بوتين: مستعد لتلقي رصاصة عنه.. وزيلينسكي: كوميدي

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس الفورمولا 1 السابق، بيرنى إيكلستون، إنه "سيتلقى رصاصة" من أجل فلاديمير بوتين، واصفًا ‏الرئيس الروسى بأنه "شخص من الدرجة الأولى"، وفقا لصحيفة الجارديان.‏

جاء ذلك عندما سئل إيكلستون، البريطانى الجنسية والبالغ 91 عامًا، فى مقابلة عما إذا كان الرئيس بوتين ‏لا يزال صديقًا له، فقال: "ما زلت سأتلقى رصاصة من أجله.. أفضل ألا أصاب بأذى لكننى ما زلت سأتلقى ‏رصاصة".‏

وأضاف: "ما يفعله هو شيء يعتقد أنه الشيء الصحيح الذى كان يفعله لروسيا لسوء الحظ، إنه مثل ‏الكثير من رجال الأعمال، مثلى بالتأكيد، نرتكب أخطاء من وقت لآخر.. ما زلت أتلقى رصاصة من أجله. ‏أفضل ألا يكون ذلك مؤلمًا، لكن إذا حدث ذلك، فسأظل أتلقى رصاصة، لأنه شخص من الدرجة الأولى ‏‏".‏

وأضاف إكليستون أنه كان من الممكن تجنب الحرب إذا بذل الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، ‏‏"جهدًا كبيرًا بما يكفي" للتحدث إلى بوتين.‏

وقال أن الحرب فى أوكرانيا لم تكن "مقصودة"، مضيفًا: "وأنا متأكد تمامًا من أن أوكرانيا، إذا أرادت ‏الخروج منها بشكل صحيح، كان بإمكانها فعل ذلك."‏

وانتقد إيكلستون، الذى تم استبداله كرئيس تنفيذى للفورميلا وان عام 2017، بعد ما يقرب 4 عقود فى ‏المنصب، طريقة تعامل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلا: "الشخص الآخر فى أوكرانيا.. مهنته ‏كما افهم، اعتاد أن يكون كوميديًا - وأعتقد أنه على ما يبدو يريد مواصلة هذه المهنة".‏

وفى بيان، قالت الفورميلا وان أن "التعليقات التى أدلى بها بيرنى إيكلستون تعبر عن آرائه الشخصية ‏وتتعارض بشكل صارخ مع موقف القيم الحديثة لرياضتنا".‏