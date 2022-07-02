"حياة كريمة" تدخل الفرحة على أهالى قرى بأسوان بإطلاق التيار الكهربائى

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إطلاق التيار الكهربائى داخل العديد من القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى فى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وذلك عقب تنفيذ مشروعات متنوعة بشبكات الكهرباء بها سواء إحلال وتجديد أو إنشاء جديد أو رفع كفاءة.

وفى بيان صحفى، قدم محافظ أسوان، شكره للعاملين والشركات المنفذة لدورها المتميز فى نهو هذه المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها بما سيعود بالنفع والخير على أهالى هذه القرى، خاصة بأن هناك تعليمات لكافة الجهات المختصة بدخول أى مشروعات يتم الإنتهاء منها فى كافة قطاعات العمل العام للخدمة لتحقيق المردود الإيجابى منها على المواطنين ، ورسم البسمة والفرحة على وجوههم بجنى ثمار هذه المشروعات الهامة والتي تساهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى المعيشة لهم وتحويل واقع الحياة للأفضل.

ومن جانبه أوضح أحمد شعبان نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية يتم تكثيف منظومة العمل ليل نهار بمختلف قرى حياة كريمة، ويتم المتابعة الميدانية من جانب كافة المسئولين للوقوف من أرض الواقع على نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها، ويتم تحفيز الشركات والمقاولون للجدية في التنفيذ لنهو المشروعات وفقاً للتوقيتات المقررة.

وأشار، إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائى بواسطة جهاز تعمير جنوب الصعيد بشكل كامل وعمل balance مع تشغيل الطفايات والمراوح وضبط قيمة التشغيل للمراوح وإنارة الشوارع بقرى سلوا الجديدة والسبيل بحرى بمركز كوم أمبو ، وجارى إطلاق التيار بجميع القرى التى تم الإنتهاء منها تباعاً على مستوى المركز، وهو الذى يتزامن مع إطلاق التيار الكهربائى غداً الأحد بقرية الشهامة بمشروع وادى الصعايدة التابع لمركز إدفو.

وتابع، بأنه سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال وإطلاق التيار بقرى الوحدة المحلية بالطوناب ، فيما يجرى الآن تركيب كشافات الإنارة العامة بالطوناب وذلك وفقاً للتنسيق بين جهاز التعمير والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالعدد المحدد لكل قرية ضمن مشروع أعمال إحلال وتدعيم شبكات الكهرباء بشمال وجنوب إدفو وكوم أمبو حيث تم تنفيذ الإختبارات المطلوبة وجميع المهمات تعمل بكفاءة عالية.

وأوضح أحمد شعبان، بأنه بالتوازى مع ذلك فقد قامت الشركة المختصة بنهو أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتدعيم شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض بمركز نصر النوبة داخل قرى نجع جبران ببلانة ، والرحاب والقفايطة بتوشكى ومصمص بعنيبة حيث تم التسليم الإبتدائى من قبل الشركة ، وجارى التنسيق مع جهاز التعمير لإطلاق التيار الكهربائى بهذه القرى ، وهو الذى يتوازى مع إستكمال المشروعات تباعاً داخل كافة القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.