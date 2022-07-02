جودى وكوكى ونيجار.. فتيات متميزات فى كرة القدم منتظر احترافهن بالدنمارك

رصدت عدسة اليوم السابع، تميز 3 طفلات فى لعبة كرة القدم بمحافظة كفر الشيخ، وتم اعدادها للاحتراف فى الدنمارك، والطفلات الثلاثة تتراوح أعمارهن ما بين 9 سنوات لـ13 سنة، وهن جودى أحمد حسن ونيجار اسلام وكنزى محمد العدوى ومالك محمد العدوي.

أكدت نيجار إسلام، أنها تلميذة بالصف الثانى الإعدادى، تمارس لعبة كرة القدم وكان عمرها 4 سنوات، شجعتها جدتها فى ممارسة اللعبة، واكتشف والدها رغبتها فى ممارسة اللعبة فى الشارع، فبدأ يهتم بها، وأجريت عدة اختبارات والحمد لله وفقت وفى طريقها للاحتراف فى الدنمارك.

وأضافت كنزى محمد العدوى، بالصف الأول الإعدادى، تعلمت ممارسة كرة القدم وكان عمرها 4 سنوات، شجعها والدها على ممارسة اللعبة، وتدرب يومين فى الاسبوع لمدة 4 ساعات، وتستعد للاحتراف فى الدنمارك، والحمد لله نجحت فى الاختبارات التى ستدخل بعدها معسكر بالقاهرة، وبعدها مرحلة التأهل للاحتراف.

وأكد حمادة اسماعيل، مدرب، نعمل على اكتشاف المواهب بمحافظة كفر الشيخ، من خلال الإعلان عن ذلك، ومن بين الذين تم اكتشافهم ال3 اطفال " كنزى ونيجار وجودى، ابنة شقيقة ترزيجيه، بالإضافة للطفل مالك العدوى، وكل منهم تلعب فى مركز خاص بها، وتجديد المراوغة والاحتفاظ بالكرة، والتسديد على المرمى، وأنهن مشروع احتراف فى دولة الدنمارك.

وقالت جودى أحمد حسن، ابنة أخ محمود تريزجيه، 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائى، إنها تعتز بعمها محمود تريزيجيه وتتمنى أن تكون خليفته فى الملاعب، مؤكدة أنها بدأت تدرب وكان عمرها 4 سنوات، وأجريت لها عدة اختبارات، وأنها ستحترف فى رومانيا.

وأضافت جودى، والدها ووالدتها يشجعونها لممارسة كرة القدم ومثلها الأعلى فى كرة القدم عمها محمود ترزيجيه، وتعلمت منها الكثير سواء مراوغاته أو طريقة لعبه، وتتمنى الاحتراف فى الدورى الإسباني.