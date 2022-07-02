جامعة أسوان: الموافقة على توثيق التعاون بين كلية التجارة والبورصة المصرية

أسوان - صلاح المسن

أعلنت جامعة أسوان أنه تمت الموافقة على توثيق التعاون بين كلية التجارة والبورصة، ويأتى ذلك فى إطار نشر ثقافة الاستثمار والعمل تأسيس الشركات المساهمة بين الطلاب والخريجين والمجتمع.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أنه فى سياق الرؤية الإستراتيجية لكلية التجارة بأن تكون (بجانب أهدافها التعليمية تسعى أن تكون منارة الاقتصاد والاستثمار بمحافظة أسوان)، تقدمت الكلية إلى مجلس الجامعة بطلب لتوثيق برتوكول علمى وتطبيقى مع البورصة المصرية لدعم ونشر ثقافة الاستثمار وتأسيس الشركات المساهمة وطرحها بالبورصة، فضلا عن نقل نماذج محاكاة من البورصة المصرية ومكتب السمسرة المالية المعتمظة وادوات واشكال عملها وانماطها ونماذجها، وقد وافق مجلس الجامعة على طلب الكلية لتوثيق التعاون مع البورصة المصرية.

وأضاف الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه هذا التوجه يأتى فى إطار دعم التعاون المشترك المزمع توثيقه بين البورصة المصرية وكلية التجارة، وذلك لخدمة المجتمع وتوثيق الروابط العلمية من خلال تنمية مهارات الطلاب والخريجين فى مجال سوق العمل والبورصة واعمال الاستشارات والسمسرة المالية وغيرها.

وأشار الدكتور حسن الشقطى عميد كلية التجارة إلى أن الكلية تسعى من وراء توثيق هذا التعاون إلى فتح أفاق الاستثمارات الكبرى بالمجتمع الأسوانى من خلال نشر ثقافة تأسيس الشركات المساهمة والتى تتأسس منذ البداية لكى تطرح لاحقا بالبورصة، كنمط رئيسى للاستثمارات الكبرى.

وأشار الشقطى إلى أن الكلية تهدف أيضا من وراء هذا التعاون إلى تسهيل زيارة أكبر عدد من الطلاب إلى مقار ومؤسسات البورصة المصرية، فضلا عن تنسيق زيارات كثيفة لمسئولى البورصة إلى كلية التجارة وتسهيل تقديمهم للمحاضرات والندوات من خلال عرض نماذج محاكاة حية من قلب البورصة على الطلاب والخريجيين، فضلا من صناعة ربط حقيقى للمجتمع الأسوانى بالبورصة وسوق المال المصرى ككل.