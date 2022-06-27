الموافقة على إنشاء مركز استشاري لخدمة المشروعات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

وافق مجلس جامعة أسوان علي تأسيس مركز استشاري اقتصادي بكلية التجارة لخدمة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة أسوان رقم (120) اليوم برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، كما افتتح أعمال المجلس الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بالترحيب بالحضور من أعضاء المجلس.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ان مجلس الجامعة ناقش العديد من الموضوعات الهامة في مختلف قطاعات الجامعة ومنها الترتيبات النهائية لإقامة احتفالية الجامعة بمناسبة مرور عشرة اعوام وعيد العلم تزامنا مع احتفال القيادة السياسية والشعب المصري بذكري ثورة 30 يونيو المجيدة. وفي ظل هذه المناسبة العظيمة قدم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ومجلسها الموقر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع العاملين بالجامعة والشعب المصري متمنيا دوام الأمن والأمان والتقدم والاستقرار لمصرنا الحبيبة في مختلف المجالات التنموية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ان الجامعة قد انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021 في أغلب الكليات وفق الجدول الزمني المحدد لها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي شهدها 30 ألف طالب وطالبة بعشرين كلية ومعهد.

وناقش المجلس الموافقة على برتوكول التعاون بين كلية التجارة والبورصة المصرية، والموافقة على تاسيس مركز استشاري اقتصادي بكلية التجارة، لخدمة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة والمحافظات المجاورة، كما ناقش المجلس الموافقة على مشروع هيكلة الجامعة الذي أعدته كلية التجارة وبدء مخاطبة جهاز التنظيم والادارة مع تكليف كلية التجارة بإعداد مشروع لاعادة توزيع الموظفين بالجامعة.