اليوم السابع
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توريد 153 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة أسوان

السبت، 02 يوليه 2022 04:40 م
توريد 153 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة أسوان توريد القمح
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل شون وصوامع محافظة أسوان، إستقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022 ، والتى وصلت إلى 153 ألف و 146 طن حتى الآن منذ بدء الحصاد فى الأول من إبريل الماضى وذلك بنسبة 82.6 % من المستهدف حتى نهاية الموسم بإجمالى 185.4 ألف طن.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن إنتظام منظومة التوريد بشكل كامل ، ولا سيما فى ظل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم ، وتحفيزهم وتشجيعهم طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مجلس المحافظين الأخير لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها وذلك من مختلف الأراضى المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالى مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل.

وأشار، إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم ، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ، ومصادرة أى كميات من القمح ، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

 


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