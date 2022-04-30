الزراعة تنظم يوم حصاد موسع للقمح فى وادى النقرة بأسوان

كتبت ــ أسماء نصار

قال الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، إنه تم تنظيم يوم حصاد مكبر لمحصول القمح بمنطقة وادي النقرة بحضور الدكتور محمد مختار مسئول الحملة القومية للقمح بأسوان، وكذلك وكيل وزارة الزراعة بأسوان ومدير المدارس الحقلية لمشروع تحسين إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية لمنظمة الفاو ومدير الإرشاد الزراعي وبعض المزارعين.

وأضاف "رضا" أن يوم الحصاد تناول التوعية بأساليب الحصاد السليمة التي تقلل الفاقد والهدر وتحافظ على جودة ونقاوة المحصول، وأشار إلى أن محصول القمح مبشر بالخير هذا العام، وكان هناك تعاون كبير مع كافة الجهات المعنية في الوزارة لمتابعة للمحصول منذ زراعته حتى حصاده.

وأكد أن الحملة وبالتعاون مع بعض الشركاء أقامت 8120 حقلا إرشاديا للقمح على مصاطب وتسوية بالليزر وبالتقاوى المنتقاة حتى تكون نموذجاً يحتذى للمزراعين على مستوى الجمهورية، سواء في زيادة الإنتاجية أو ترشيد المياه.