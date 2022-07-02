تعرف على تفاصيل تطوير شركات الغزل والنسيج والقطن بتكلفة 23 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام فى تقرير الإنجازات بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو أنه جارى تنفيذ خطة للتحديث الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 23 مليار جنيه، موضحا أنه تم دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 7 شركات و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان فى شركة واحدة بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية فى الأنشطة المتشابهة وتحسين الإدارة، وجارى استكمال الأعمال الإنشائية فى 65 موقع (مصانع – مراكز تدريب – مبانى إدارية – مخازن – محطات كهرباء ومرافق).

وبلغت نسبة الإنجاز فى بعض المصانع بشركة غزل المحلة ما بين 75 إلى 80%، وبينها مصنع "غزل 1" الأكبر فى العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (حوالى 183 ألف مردن) على مساحة 64 الف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا.

كما تم توقيع عقود الآلات الجديدة من كبرى الشركات العالمية، واتفاقيات قروض تمويل تلك الآلات مع مؤسسات التمويل وضمان الصادرات الدولية فى سويسرا وإيطاليا بقيمة حوالى 10 مليارات جنيه.

بجانب أنه تم توفير مصادر تمويل خطة التطوير من خلال استغلال بعض الأراضى غير المستغلة مثال: (10 مليارات جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية)، وقرض معبرى من بنك الاستثمار القومى بقيمة 1.2 مليار جنيه.

علاوة على تطوير مركز التدريب فى شركة غزل المحلة وتزويده بنماذج من المعدات الحديثة، وتدريب (188 مدربًا) على الآلات الجديدة ليتولوا تدريب العمالة فى باقى الشركات.

كذلك تطوير 6 محالج مطورة لمواكبة المتطلبات العالمية فى نظافة وتتبع الأقطان، موضحة أنه تم إنشاء 4 محالج مطورة فى الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، وسيتم إنشاء اثنين آخرين عام 2023.

أضاف التقرير أن المحالج الجديدة تعمل وفق أحدث تكنولوجيا فى عملية حليج الأقطان التى تتم آليا دون تدخل يدوى لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكترونى حديث فى المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.

أشار أنه تم تأسيس شركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع لإنتاج زيت بذرة القطن بطاقة سنوية 20 ألف طن، وجارى حاليا الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمعاصر فى المحالج الجديدة وتركيب الآلات.