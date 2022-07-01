تعرف على تطورات تصنيع سيارة كهربائية بقطاع الأعمال العام فى 10 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

ما يزال مشروع تصنيع سيارة كهربائية، قائما بوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمى المتزايد للنقل الكهربائى والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والانبعاثات الحرارية، جاء التوجه نحو التحول إلى المركبات الكهربائية في شركتي النصر والهندسية.

تعرف على كافة التفاصيل

1- جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات في مجال المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة (سيدان – ميكروباص – توك توك)، إلى جانب تطوير البطارية ونظم التحكم.

2- تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بايك" إحدى كبريات الشركات الصينية لإنتاج سيارة "سيدان" كهربائية بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر توقيع العقود في يوليو 2022، للإنتاج المستهدف أن يبدأ في الربع الثالث من 2023.

3- تم توقيع اتفاقية بين النصر للسيارات وإحدى شركات القطاع الخاص لتأسيس شركة لتقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية

4- جاري التواصل مع شركة من كوريا الجنوبية لإنتاج الميكروباص الكهربائي، وأخرى هندية لإنتاج بديل عصري للتوتوك يعمل بالكهرباء، ويمكن تتبعه أمنيًا.

5- جاري العمل في مشروع لتطوير البطاريات ونظم التحكم بالتعاون مع شركتين مصريتين.

6- قامت الوزارة بجهود مكثفة للتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات لإعداد حزمة المحفزات ومتطلبات البنية التحتية للبدء في إدخال السيارات الكهربائية إلى السوق المصري، منها اعتماد الدعم النقدي لمشتري السيارة المصنعة محليا (50 ألف جنيه).

7- تم إصدار تسعيرة للكهرباء المستخدمة لشحن المركبات، وإعداد الحصر المبدئي للمواقع المقترحة لمحطات الشحن.

8 - جاري تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية

9 - جاري اختيار شريك فني من القطاع الخاص يساهم بحصة 20% في رأس مال الشركة، ويتولى إدارة وتشغيل محطات الشحن

10 - 3000 شاحن مزدوج مستهدف إنشائها خلال 18 شهرًا داخل محافظات القاهرة و الجيزة والإسكندرية وعلى الطرق السريعة.