تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال شهر يونيو

تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يونيو الماضى، بحجم تداول بلغ 57.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.227 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 59.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 769.2 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 276.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 666.1 مليون جنيه، ثم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 145.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 584.6 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 100.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 478.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 16.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 388.2 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 53.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 357.5 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 41.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 315.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بحجم تداول 19.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 286 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "حديد عز"، بحجم تداول بلغ 20.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 259 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.83% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.99% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.