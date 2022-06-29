البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى إلى 216.2 مليون شهادة

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 216.202 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 169.702 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 604.737 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 379.130 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 125.608 مليون شهادة، حديد عز عند 73.621 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 621.960 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 205.5 مليون ورقة مالية بقيمة 554.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 49.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 44.3%، والعرب على 6.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.70%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.9 مليون جنيه، 903.2 ألف جنيه، 750.2 ألف جنيه، 99.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 107.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 9225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 11312 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3730 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2547 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 85 شركة.