تشييع جثمان شاب لقى مصرعه خلال حادث أثناء عودته من شراء مستلزمات زفافه ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شيع العشرات من أهالى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جثمان الشاب محمد المداح، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة بنها، والذى لقى مصرعه مع صديقه ضابط الشرطة "إيهاب خالد"، فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أثناء التوجه لشراء مستلزمات الزفاف أمس، حيث أطلق عدد من المشيعين زغاريد كما تزينت سيارة نقل الموتى بالورود بدلا من سيارة العرس.

وسادت حالة من الحزن من قبل أسرة المتوفى محمد المداح تعبيرا عن حزنها، وتحول النحيب إلى زغاريد، وموكب الجنازة إلى زفة فرح، حيث تزينت عربة الإسعاف بالورود، وردد المشيعون الهتافات فى وداعه، مؤكدين أنه كان فى طريقه مع أصدقائه لشراء بدلة ومستلزمات الفرح، والذى كان مقررا إقامته ثانى أيام عيد الأضحى، وطالب والده المشيعين بالدعاء لابنه.

وكان قد لقى شابين مصرعهما إثر حادث تصادم سيارة ملاكى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق مدينة طوخ، وجرى نقل الجثتين لمستشفى بنها التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مدينة طوخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق مدينة طوخ، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين أحدهما يدعى "محمد المداح"،، وصديقه "إيهاب خ ح"، وجرى نقل الجثث لمستشفى بنها التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن.